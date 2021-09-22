МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в среду, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США.
По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,88% — до 34219,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 14824,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4387,8 пункта.
В среду будут опубликованы решение ФРС США по ставке, выкупу активов, а также макроэкономические прогнозы. Инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 0-0,25% годовых и рассчитывают услышать комментарии по выкупу активов.
Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что регулятор не торопится сворачивать меры поддержки экономики, но в ноябре возможно уменьшение объема выкупа активов. Пресс-конференция Пауэлла пройдет после оглашения итогов заседания ФРС.
"Рынок ожидает, что ФРС сократит объем выкупа в ноябре или декабре, поэтому теоретически эта мысль не должна сейчас создавать сильную волатильность на рынке", — прокомментировал газете Wall Street Journal стратег Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston).