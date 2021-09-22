МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы растут в среду, свидетельствуют данные торгов. Инвесторы ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Аналитик рассказал, чем опасно для России ужесточение политики ФРС США

По состоянию на 17.02 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,88% — до 34219,9 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,54%, до 14824,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,77%, до 4387,8 пункта.

В среду будут опубликованы решение ФРС США по ставке, выкупу активов, а также макроэкономические прогнозы. Инвесторы ожидают сохранения ставки на уровне 0-0,25% годовых и рассчитывают услышать комментарии по выкупу активов.

Ранее глава ФРС Джером Пауэлл заявлял, что регулятор не торопится сворачивать меры поддержки экономики, но в ноябре возможно уменьшение объема выкупа активов. Пресс-конференция Пауэлла пройдет после оглашения итогов заседания ФРС. Риски жесткого сигнала от ФРС препятствуют уверенному росту рубля

"Рынок ожидает, что ФРС сократит объем выкупа в ноябре или декабре, поэтому теоретически эта мысль не должна сейчас создавать сильную волатильность на рынке", — прокомментировал газете Wall Street Journal стратег Pepperstone Group Крис Вестон (Chris Weston).