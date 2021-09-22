Рынок акций РФ вырос на фоне оптимизма на западных фондовых площадках и роста цен на нефть
МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно вырос в среду на фоне оптимизма на западных фондовых площадках и роста цен на нефть, следует из данных торгов.
Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,52% — до 4030,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1747,31 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" к 18.54 мск снижался на 45 копеек — до 72,63 рубля, курс евро — на 37 копеек, до 85,27 рубля.
Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,24% — до 75,28 доллара за баррель.
Основные европейские площадки выросли в пределах 1,47%. Ведущие американские биржевые индексы поднимаются в пределах 1,3%.
https://1prime.ru/Financial_market/20210922/834769197.html