МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций существенно вырос в среду на оптимизме с западных фондовых площадок и росте цен на нефть, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,52% — до 4030,98 пункта, долларовый индекс РТС — на 2,13%, до 1747,31 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.29 мск снижался на 36 копеек, до 72,73 рубля, курс евро — на 29 копеек, до 85,35 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,84% — до 75,73 доллара за баррель.

Основные европейские площадки выросли в пределах 1,5%. Ведущие американские биржевые индексы также растут — в пределах 1,3%.

Фондовый рынок восстанавливается на фоне благоприятной конъюнктуры, но потенциал роста может быть ограничен, считает Алексей Головинов из Промсвязьбанка.

"Индекс Мосбиржи сегодня уверенно рос, отыграв вслед за нефтяными котировками большую часть потерь понедельника. Способствовало восстановлению рынка улучшение глобальной конъюнктуры, вызванное новостями, которые ослабили опасения по китайскому застройщику China Evergrande Group, а также неплохая статистика по рынку жилья в США", — комментирует он.

ЛИДЕРЫ И АУТСАЙДЕРЫ

Российский рынок акций на основной сессии торгов вырос широким фронтом.

Акции "Мечела" спекулятивно подскочили без видимых фундаментальных причин, отмечает Елена Кожухова из "Велес Кпитала". К закрытию основных торгов обыкновенные акции "Мечела" выросли на 15,48%, обыкновенные акции – на 7,19%.

Другие представители горно-металлургического сектора также показали впечатляющий рост. Так, акции "Норникеля" поднялись на 1,62%, НЛМК – на 2,91%, ТМК – на 6,86%, ММК – на 3,88%, "Русала" — на 3,32%, "Северстали" — на 2,48%, "Распадской" — на 4,49%.

Также в лидерах роста – акции "Мосэнерго" (4,72%), "Роснефти" (4,02%), "Нижнекамскнефтехима" (3,39%) и "Новатэка" (3,35%).

В аутсайдерах – префы "Центрального телеграфа" (-2,44%), акции Московской биржи (-1,62%), Petropavlovsk (-0,7%), расписки "Русагро" (-0,67%), X5 (-0,47%) и расписки "Ленты" (-0,45%).

ПРОГНОЗЫ

На взгляд Головинова из Промсвязьбанка, потенциал роста индекса Мосбиржи ограничен на фоне снижения объемов торгов.

Эксперты опасаются усиления коррекционных настроений на рынках, если ФРС США объявит о сокращении выкупа активов.

Заседание американского регулятора проходит 21-22 сентября. Его итоги будут объявлены в среду вечером. Инвесторы ожидают, что ФРС сохранит базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых, и рассчитывают услышать конкретику о дальнейших планах регулятора по выкупу активов с рынка.

В четверг Александра Овчинникова из "Сбер Управление Активами" ожидает смешанной динамики российского рынка акций: ориентир по индексу Мосбиржи — 4000-4050 пунктов, по индексу РТС – 1720-1760 пунктов.

В ближайшее время должно появиться больше ясности по Evergrande, а также по дальнейшим планам ФРС, замечает аналитик.

"Любая деталь и намек о времени начала сокращения стимулов будет иметь решающее значение для участников рынка. Не менее важное значение будут иметь точечные изменения в графике Dot plot, который отражает ожидания членов совета директоров по ставке ФРС. Если макропрогноз и речь Джерома Пауэлла не успокоят рынки, коррекция может возобновиться", — говорит она.