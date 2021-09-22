МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду показали рост на 1-1,5% на ослаблении опасений за китайскую Evergrande и в ожидании решений Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос на 1,47% — до 7083,37 пункта, французский CAC 40 — на 1,29%, до 6637 пунктов, немецкий DAX — на 1,03%, до 15506,74 пункта.

Трейдеры продолжают оценивать ситуацию вокруг китайского застройщика Evergrande, которому может грозить дефолт. По данным СМИ, китайская компания сообщила, что выплатит проценты по облигациям в четверг. Кроме того, китайский центробанк влил 120 миллиардов юаней (18,6 миллиарда долларов) в финансовую систему через операции обратного РЕПО.

Важными событиями на неделе остаются заседания центробанков США и Великобритании. Итоги встречи ФРС будут объявлены позднее в среду, Банка Англии — в четверг.

Инвесторы отыгрывают и внутренние новости. Так, акции британского букмекера Entain подорожали на 5,1% после того, как фирма получила предложение о покупке от американской DraftKings на сумму в 16,4 миллиарда фунтов (22,4 миллиарда долларов), или 28 фунтов за акцию (38,3 доллара).

Наибольший рост в ходе торгов показали компании сферы туризма и досуга, а также металлургического и банковского секторов (примерно на 3,11% каждый). Медь дорожает в ходе торгов на 2,9%.