МОСКВА, 22 сен — ПРАЙМ. Цена газа на фьючерсном рынке Европы завершила торги среды снижением на 6% к расчетной цене вторника, составила 838,2 доллара за 1 тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. PGNIG сообщила о получении права на участие в сертификации Nord Stream 2

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 871,2 доллара за тысячу кубометров, в течение дня достигала максимума, приближаясь к отметке в 880 долларов, а к окончанию торговой сессии снизилась до 838,2 доллара за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. Во вторник торги закрылись на уровне 876 долларов за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 892,6 доллара.

Цены на газ в Европе растут с прошлого года и бьют рекорды. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров. Это на 75% ниже расчетной цены 21 сентября, которая приблизилась к отметке в 900 долларов. Стоимость фьючерса на торгах 15 сентября в моменте превышала рекордные 960 долларов за тысячу кубометров.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок со стороны "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".