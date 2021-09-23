МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг преимущественно растут на фоне снижения опасений по поводу китайского застройщика Evergrande, фондовые биржи Японии закрыты из-за выходного, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 7.53 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,58%, до 3649,57 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,63%, до 2455,41 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличивался на 0,68%, до 24386,19 пункта. Южнокорейский KOSPI снижался на 0,5%, до 3125,02 пункта, австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,05%, до 7373,6 пункта. При этом фондовые биржи Японии закрыты по случаю выходного дня. Мировую экономику ждут новые риски со стороны Китая

На азиатских фондовых рынках в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика, инвесторы оценивают перспективы китайского застройщика Evergrande, долг которого составляет 300 миллиардов долларов и может привести компанию к дефолту. Однако, по данным СМИ, ЦБ Китая влил в финансовую систему 120 миллиардов юаней (18,5 миллиарда долларов) через операции обратного РЕПО. На этом фоне акции компании росли на 10,57%.

Кроме того, трейдеры оценивают решения по монетарной политике Федрезерва США. Так, регулятор ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25%, планирует продолжать выкуп активов от 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может приступить к сокращению выкупа активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.