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https://1prime.ru/Financial_market/20210923/834774833.html
Российский рынок акций растет на внешнем позитиве
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Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно подрастает на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск растёт на 0,55%,... ПРАЙМ, 23.09.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно подрастает на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск растёт на 0,55%, до 4053,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1753,91 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 17 копеек, до 72,8 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 85,31 рубля.
Цена нефти символически растет на 0,09%, до 76,26 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют в пределах 0,5%.