МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов четверга умеренно подрастает на внешнем позитиве, следует из данных Московской биржи. Рубль незначительно укрепляется к доллару и евро на растущей нефти

Рублевый индекс Мосбиржи к 10.03 мск растёт на 0,55%, до 4053,46 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,38%, до 1753,91 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" в то же время снижается на 17 копеек, до 72,8 рубля, курс евро — на 13 копеек, до 85,31 рубля.

Цена нефти символически растет на 0,09%, до 76,26 доллара за баррель сорта Brent. Фьючерсы на ведущие американские индексы также прибавляют в пределах 0,5%.