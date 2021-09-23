МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в четверг закрылись преимущественно в плюсе на ослаблении опасений вокруг ситуации с китайским девелопером Evergrande, свидетельствуют данные торгов. Российский рынок акций растет на внешнем позитиве

По итогам торгов индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос на 0,4%, до 3642,22 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 0,5%, до 2451,36 пункта, гонконгский Hang Seng Index увеличился на 1,2%, до 24510,98 пункта. Южнокорейский KOSPI снизился на 0,41%, до 3127,58 пункта, австралийский S&P/ASX 200 вырос на 1%, до 7370,2 пункта. Торги в Японии не проводились по случаю праздников. В среду японский Nikkei 225 сократился на 0,67%, до 29639,4 пункта.

Поддержку рынкам оказали новости вокруг одного из крупнейших китайских девелоперов Evergrande, который заявил, что "решил вопрос" с выплатой одного купонного дохода. В четверг наступает срок выплаты процентов на сумму 83,5 миллиона долларов по выпуску долларовых облигаций на 2 миллиарда долларов. На следующей неделе компании предстоит еще одна выплата процентов по облигациям на сумму в 47,5 миллионов долларов. Акции компании подскочили в цене более чем на 17%.

"У азиатских фондовых рынков хороший день, поскольку снижение рисков вокруг Evergrande обеспечивает подъем настроений инвесторов", — отметил аналитик Oanda Джеффри Халли (Jeffrey Halley), слова которого приводит агентство Ассошиэйтед Пресс.

Определенное влияние на настроения трейдеров оказали новости из США, где Федрезерв по итогам двухдневного заседания ожидаемо сохранил базовую ставку на уровне 0-0,25%, планирует продолжать выкуп активов от 120 миллиардов долларов в месяц до существенного прогресса в достижении целей по занятости и инфляции. Вместе с тем глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может приступить к сокращению выкупа активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.