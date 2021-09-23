МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы растут в четверг в преддверии публикации результатов заседания Банка Англии, свидетельствуют данные торгов. Биржи АТР закрылись в основном ростом на новостях из Китая

По состоянию на 11.13 мск британский индекс FTSE 100 рос на 0,49%, до 7116,76 пункта, французский CAC 40 — на 0,9%, до 6695,69 пункта, немецкий DAX — на 1,03%, до 15666,15 пунктов.

Европейские инвесторы находятся в ожидании результатов заседания Банка Англии, которые будут опубликованы позднее в четверг. Аналитики полагают, что регулятор сохранит базовую процентную ставку на уровне 0,1%.

Оптимизму рынков также способствует ослабление опасений по поводу риска дефолта китайского застройщика Evergrande, который сообщил о том, что выплатит проценты по облигациям в четверг. Кроме того, по данным СМИ, ЦБ Китая влил в финансовую систему 120 миллиардов юаней (18,5 миллиардов долларов) через операции обратного РЕПО.

Ранее в четверг была опубликована статистика по еврозоне. Так, композитный индекс деловой активности PMI в промышленности и сфере услуг 19 стран еврозоны, по предварительной оценке, в сентябре снизился до 56,1 пункта с 59 пункта в августе. Аналитики ожидали снижения показателя до 58,5 пункта.