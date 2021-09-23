В четверг российские фондовые индексы в первой половине дня умеренно подрастают. Внешний фон складывается достаточно благоприятный. ФРС США не смогла вчера испортить настроение инвесторам, хотя настрой регулятора был в меру ястребиный, и уже в ноябре может начаться сворачивание экстренной программы стимулирования. Поддержку отечественному рынку также оказывают высокие цены на нефть и газ. Нефть марки Brent подрастает сегодня на 0,1%, котировки уже превысили $76 за баррель.

Ведущие американские фондовые индикаторы вчера прибавили в среднем 1,0%, сегодня фьючерс на индекс S&P 500 растет на 0,7%. Доходность 10-летних казначейских облигаций США повысилась на 1 б. п. до 1,336%.

По состоянию на 12:30 мск Индекс МосБиржи увеличивается на 0,4% до 4045,019 пункта, а Индекс РТС прибавляет 0,3% до 1753,02 пункта.

Сегодняшний день будет богатым на макроэкономическую статистику. В Европе и США выйдут предварительные данные по индексам деловой активности за сентябрь от агентства IHS Markit. Также в Соединенных Штатах будут опубликованы индекс национальной активности от ФРБ Чикаго за август и еженедельные данные по первичным заявкам на пособия по безработице. Состоится заседание Банка Англии по процентной ставке и монетарной политике.

Вчера нижняя палата Конгресса США поддержала ужесточение санкций против российского госдолга. Инициатива предполагает расширение действующего запрета на сделки американцев с новыми российскими гособлигациями на вторичном рынке. Под ограничения попадут облигации в любой валюте и со сроком погашения больше 14 дней, выпущенные Минфином, ЦБ РФ или ФНБ. Если верхняя палата Конгресса примет документ, то это станет первой эскалацией отношений между Вашингтоном и Москвой с момента вступления в должность президента Джо Байдена. Тем не менее на валютном рынке негативной реакции на событие не наблюдается, и рубль укрепляется на 0,4% по отношению к доллару и на 0,2% по отношению к евро.

По данным Росстата, в августе объем промышленного производства в РФ увеличился на 4,7% (г/г). Сектор обработки за месяц вырос на 3,1% (г/г), а сектор добычи — на 6,4% (г/г). Однако показатели оказались ниже, чем в июле, в связи с проблемами со стороны предложения.

Министерство торговли США установило, что «РУСАЛ» продает алюминиевую фольгу ниже справедливой стоимости. По оценкам ведомства, на импортную фольгу из России могут ввести антидемпинговые пошлины в размере 62,2%. Решение по тарифам должна утвердить к концу октября Федеральная комиссия по международной торговле США. Представители «РУСАЛа» прокомментировали, что компания будет отстаивать свою позицию по цене фольги, продаваемой в США, но также намерена увеличить ее поставки на российский рынок. На фоне этой новости акции компании теряют около 1,0%.

Акции «Газпрома» очередной день чувствуют себя лучше рынка и прибавляют 1,5%, штурмуя многолетние максимумы. Также лучше рынка торгуются нефтяники «ЛУКОЙЛ» (+1,3%) и «Роснефть» (+0,7%) на фоне роста стоимости барреля нефти выше 5500 руб.

Сегодня последний день торгуются с дивидендами акции ММК (дивиденд 3,53 руб. на акцию, дивидендная доходность 4,5%). Бумаги сегодня в плюсе на 0,2%.

К текущему моменту из числа ликвидных бумаг в лидерах роста также оказались «Магнит» (+2,2%) и НЛМК (+1,7%). Акции «ФосАгро» теряют 2,7% после дивидендной отсечки.