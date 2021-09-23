МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций ушел в минус после роста на старте торгов, давление на его динамику оказывает коррекционное снижение цен на нефть и новые разговоры о санкциях против РФ, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.01 мск опускался на 0,17%, до 4024,21 пункта, долларовый индекс РТС – на 0,24% до 1743,14 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" снижается в то же время на 23 копейки, до 72,74 рубля, курс евро на 24 копейки, до 85,2 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent дешевеет на 0,56%, до 75,75 доллара за баррель.

"Даже несмотря на позитивный внешний фон российский рынок не показывает впечатляющей динамики. Думаем, что отчасти это вызвано новыми разговорами о санкциях против РФ, в том числе о санкциях на госдолг на вторичном рынке", — отмечает Дмитрий Донецкий из "ИФК Солид".

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Акции "Камаза" в начале торгов подскакивали в цене на 10% на планах компании по запуску нового завода электрокаров. К середине торгов бумаги сократили темпы роста и прибавляют в пределах 3,1%.

Также на положительной территории торгуются акции "Акрона" (+2,57%).

Хуже рынка выглядят бумаги "Новатэка" (-2,03%), "Норникеля" (-1,56%) и ТМК (-2,92%).

ПРОГНОЗЫ

Старший портфельный управляющий компании "Сбер Управление активами" Дмитрий Постоленко ожидает закрытие индекса Мосбиржи в четверг в диапазоне 4000-4050 пунктов, а долларового бенчмарка РТС — 1720-1770 пунктов.

"Ближайшее сопротивление у индекса Мосбиржи находится на исторической вершине 4082 пункта, у индекса РТС — на 10-летнем максимуме 1773 пункта. Если мировые рынки и нефтяные цены продолжат рост, мы уже до конца недели можем проверить на прочность эти технические препятствия", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир Инвестиций".

Донецкий ожидает нейтральной динамики индекса Мосбиржи и РТС в четверг, а также закрытие вблизи уровней открытия.