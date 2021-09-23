МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Курс доллара к основным мировым валютам в четверг ускорил снижение после выхода данных с рынка труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 17.16 мск курс евро к доллару растёт до 1,1748 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1686 доллара за евро, курс доллара к иене поднимается до 110,14 иены за доллар со 109,78 иены. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижается на 0,46%, до 93,03 пункта.

До публикации статистики евро укреплялся до 1,1717 доллара, а этот индекс снижался примерно на 0,3%.

Рынки оценивают статистику количества первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 18 сентября. Показатель поднялся на 16 тысяч, до 351 тысячи. Аналитики, напротив, ожидали снижения до 320 тысяч.

Трейдеры в то же время продолжают оценивать итоги очередного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которое завершилось в среду. Регулятор ожидаемо сохранил ставку рефинансирования на уровне в 0-0,25% годовых, при этом ее повышение он допускает уже в следующем году. Кроме того, глава ФРС Джером Пауэлл заявил, что регулятор может начать сокращение выкупа активов с рынка уже в этом году и завершить его примерно к середине следующего года.

"Федрезерв официально уведомил, что если восстановление экономики продолжится согласно ожиданиям, вскоре может произойти снижение темпа выкупа активов. Теперь инвесторы могут всецело закладывать в цену формальное ноябрьское заявление о сворачивании", — приводит агентство Франс Пресс мнение аналитика Oanda Эдварда Мои (Edward Moya).