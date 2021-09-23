Фьючерсы на газ в Европе по итогам торгов подешевели на 2,6% - до $844,4
МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе второй день завершают торги в минусе, — в четверг цена снизилась на 2,6% к расчетной цене среды, до 844,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.
Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 846,8 доллара за тысячу кубометров. В течение дня цена колебалась, максимально падая на 6%, а к концу торговой сессии приблизилась к значениям начала торгов, составив 844,4 доллара за тысячу кубометров.
Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 838,2 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 867,3 доллара.
Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а 21 сентября выросла на 75%, приблизившись к рекордной отметке в 900 долларов.
На торгах 15 сентября стоимость фьючерса в моменте подскакивала до исторического рекорда в 960 долларов за тысячу кубометров.
Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".
Цены, отмечал эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что европейские поставщики, прежде всего "Газпром", не смогут увеличить поставки.
https://1prime.ru/Financial_market/20210923/834785672.html