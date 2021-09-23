МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Фьючерсы на газ в Европе второй день завершают торги в минусе, — в четверг цена снизилась на 2,6% к расчетной цене среды, до 844,4 доллара за тысячу кубометров, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures. МИД России прокомментировал возможные санкции США по "Северному потоку-2"

Стоимость октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, открыла торги на уровне 846,8 доллара за тысячу кубометров. В течение дня цена колебалась, максимально падая на 6%, а к концу торговой сессии приблизилась к значениям начала торгов, составив 844,4 доллара за тысячу кубометров.

Динамика фьючерсов считается на бирже от расчетной цены предыдущего торгового дня. В среду торги закрылись на уровне 838,2 доллара за тысячу кубометров, а расчетная цена составила 867,3 доллара.

Цены на газ в Европе резко выросли в последние недели. Еще месяц назад расчетная цена ближайшего фьючерса на газ по индексу голландского TTF чуть превышала 500 долларов за тысячу кубометров, а 21 сентября выросла на 75%, приблизившись к рекордной отметке в 900 долларов.

На торгах 15 сентября стоимость фьючерса в моменте подскакивала до исторического рекорда в 960 долларов за тысячу кубометров.

Директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам агентства Fitch Дмитрий Маринченко в середине сентября отмечал, что динамика цен на газ будет зависеть в основном от двух факторов: погоды и поставок "Газпрома", которые могут вырасти после запуска газопровода "Северный поток 2".

Цены, отмечал эксперт, подогреваются опасениями физической нехватки газа в случае холодной зимы и рисками того, что европейские поставщики, прежде всего "Газпром", не смогут увеличить поставки.