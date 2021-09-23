МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг закрылись в основном в плюсе на ослаблении рисков банкротства крупного китайского застройщика Evergrande, при этом британский индекс FTSE 100 опустился на итогах заседания местного центробанка, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 сократился на 0,07%, до 7078,35 пункта, французский CAC 40 — вырос на 0,98%, до 6701,98 пункта, немецкий DAX увеличился на 0,88%, до 15643,97 пункта.

Позитивно на торгах отражается ослабление опасений по поводу риска дефолта китайского застройщика Evergrande, который сообщил о том, что выплатит проценты по облигациям в четверг. Кроме того, по данным СМИ, ЦБ Китая, чтобы помочь ситуации, влил в финансовую систему 120 миллиардов юаней (18,5 миллиардов долларов) через операции обратного РЕПО.

При этом британский индекс не смог удержаться в плюсе. Трейдеры оценивали итоги очередного заседания Банка Англии (британского центробанка). Регулятор сохранил ставку рефинансирования на уровне 0,1% и оставил объем ежемесячного выкупа финансовых активов с рынка на уровне 895 миллиардов фунтов стерлингов.

В результате курс фунта стерлингов заметно укрепился к доллару — на 0,9%. Удорожание национальной валюты сдерживает относительный доход британских компаний-экспортеров, что уменьшает стоимость их акций.