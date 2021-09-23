МОСКВА, 23 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в четверг закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в основном ростом котировок, свидетельствуют данные торговой площадки.

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" выросла на 1%, до 8,1 доллара, "Новатэка" — снизилась на 0,42%, до 260,2 доллара, "Лукойла" — поднялась на 0,82%, до 92,94 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 0,75%, до 9,38 доллара, "Газпром нефти" — на 1,61%, до 31,65 доллара.

Бумаги "Норникеля" подорожали на 0,38%, до 31,7 доллара, НЛМК — на 1,25%, до 30,74 доллара, "Северстали" — на 0,65%, до 21,62 доллара.

Стоимость расписок ВТБ поднялась на 0,75% и составила 1,34 доллара, Сбербанка — снизилась на 1,1%, до 17,9 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 0,22%, до 91,68 доллара.

Цена GDR АФК "Система" сократилась на 2,15%, до 7,75 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,66%, до 3,02 доллара, "Магнита" — подорожали на 5,31%, до 16,36 доллара.