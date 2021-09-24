МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Рубль в начале торгов пятницы незначительно повышается к доллару и евро, следует из данных Московской биржи.

Курс доллара расчетами "завтра" на 7.03 мск снижался на 7 копеек — до 72,77 рубля, курс евро — на 4 копейки, до 85,47 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent повышается на 0,12% — до 77,34 доллара за баррель.

По данным системы межбанковских переводов SWIFT, с которыми ознакомилось РИА Новости, рубль в августе второй месяц подряд оставался среди 20 самых популярных мировых валют с долей 0,18% в международных расчетах.

По мнению экспертов, причина закрепление в рейтинге рубля в том, что Банк России одним из первых среди крупных международных регуляторов начал повышать ключевую ставку

"Из-за этого высокая доходность ОФЗ при стабильном рубле является очень привлекательным фактором для международных спекулянтов, старающихся заработать на транзакциях carry trade. Как только рубль начнет слабеть — а это случится, скорее всего, ближе к зиме, — на фоне снижающихся цен на нефть, то и рубль перестанет быть привлекательной валютой и вновь покинет топ-20", — сказал агентству управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин назвал то, что Банк России одним из первых среди крупных международных регуляторов начал повышать ключевую ставку.