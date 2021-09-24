МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций торгуется в пятницу в минусе на фоне негативной динамики внешних торговых площадок и на корпоративных новостях, следует из данных Московской биржи и комментариев аналитиков.

Рублевый индекс Мосбиржи к 14.23 мск снижался на 0,52%, до 4031,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,69%, до 1741,09 пункта.

Курс доллара расчетами "завтра" рос в то же время на 9 копеек, до 72,93 рубля, курс евро торговался без существенных изменений возле цены закрытия предыдущего дня на отметке 85,51 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent слегка сокращается на 0,12%, до 77,16 доллара за баррель.

"Индекс Мосбиржи сегодня умеренно снижается, вернувшись под отметку 4050 пунктов. Способствуют откату индикатора ухудшение настроений на глобальных фондовых рынках и спад импульса к росту выглядящего уже перегретым рынка нефти в последний день недели", — говорит Евгений Локтюхов из Промсвязьбанка.

Аналитики Альфа-банка отмечают, что на рынки возвращается осторожность, так как инвесторы опасаются возможного банкротства китайской Evergrande, не выплатившей вчера проценты по облигациям и акции компании снизились в цене на 13% сегодня утром.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

В лидерах роста акции "Мосэнерго" (+2,62%) и депозитарные расписки сети FixPrice (+1,56%).

Акции "Аэрофлота" прибавляют 1,96% — пассажиропоток группы "Аэрофлот" в январе-августе увеличился на 53,5% в годовом выражении — до 29,326 миллиона человек.

Хуже рынка выглядят обыкновенные акции "Мечела" (-5,75%), акции группы "Черкизово" (-4,03%) и бумаги девелопера "Самолет" (-5,83%).

Акции "Новатэка" падают на 2,66% на фоне ареста в США финдиректора компании.

Акции ММК снижаются на 5% на корпоративных новостях и отсечки по дивидендам — ранее в четверг ММК сообщила, что структура Виктора Рашникова, основного акционера Магнитогорского металлургического комбината, продает 167,6 миллиона, или 1,5%, акций ММК. Дивиденд по результатам второго квартала 2021 года составляет 3,53 рубля на акцию.

ПРОГНОЗЫ

"Ближайшая поддержка у индекса Мосбиржи находится на уровне 4040 пунктов, у индекса РТС — на отметке 1735 пунктов. На фоне увеличения санкционных рисков мы стали более чувствительны к негативным сигналам с внешних рынков, поэтому, если они продолжат проседать, российские фондовые индикаторы могут пробить эти уровни уже сегодня, ускорив снижение. Дополнительное давление может оказывать фактор пятницы", — отмечает Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".

Дмитрий Донецкий из "ИФК Солид" ожидает слабую волатильность отечественных индексов до конца торгового дня и закрытие индексов РТС и Мосбиржи вблизи текущих значений.

Александр Осин из компании "Фридом Финанс" считает, что во второй половине дня преобладают шансы восстановления российского рынка акций.