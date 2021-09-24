МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы слабо меняются в пятницу, поскольку инвесторы фиксируют прибыль после роста индексов примерно на 2%, свидетельствуют данные торгов. Продажи новостроек в США в августе выросли лучше прогноза

По состоянию на 17.44 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,04%, до 34752,13 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,39%, до 14994,6 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,1%, до 4444,82 пункта.

В понедельник американские индексы упали на 2%, так как инвесторы массово уходили от риска в ожидании заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. В среду регулятор огласил итоги заседаний и принял решение сохранить базовую ставку на уровне 0-0,25% годовых и программу выкупа активов с рынка по 120 миллиардов долларов в месяц. На этом фоне рынки набрали за среду-четверг в среднем по 2%.

При этом инвесторов гораздо больше обрадовало не столько решение ФРС по ставке и выкупу активов сколько комментарии главы регулятора Джерома Пауэлла. Он заявил, что сокращение этой программы будет происходить постепенно и, вероятно, завершится примерно к середине следующего года.

В последний день такой волатильной недели инвесторы фиксируют прибыль. Сильная статистика по США сдерживает снижение индексов. Так, продажи новых домов в США в августе увеличились на 1,5%, до 740 тысяч при прогнозе роста показателя лишь до 714 тысяч.