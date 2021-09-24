МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций в пятницу снизился на ухудшении настроений на западных площадках, за неделю почти не изменился по основным индексам, следует из данных торгов Московской биржи.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,34%, до 4038,23 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,32%, до 1747,56 пункта. За неделю индекс Мосбиржи вырос на 0,08%, РТС – на 0,14%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 18.53 мск снижался на 5 копеек, до 72,79 рубля, курс евро — на 24 копейки, до 85,27 рубля.

Ноябрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,72% — до 77,81 доллара за баррель.

Основные европейские площадки снизились до 0,88%, ведущие американские биржевые индексы после негативного старта перешли к символическому росту по индексам Dow Jones и S&P 500, при этом NASDAQ теряет до 0,3%.