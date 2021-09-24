МОСКВА, 24 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу завершили торги в минусе на обеспокоенности по поводу рисков банкротства крупного китайского застройщика Evergrande, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 опустился на 0,38%, до 7051,48 пункта, французский CAC 40 — на 0,95%, до 6638,46 пункта, немецкий DAX — на 0,72%, до 15531,75 пункта.

Трейдеры продолжают следить за финансовыми обязательствами китайского застройщика Evergrande, долг которого в 300 миллиардов долларов привел компанию к риску дефолта. В четверг компания должна была выплатить проценты на сумму 83,5 миллиона долларов по выпущенным облигациям, но, по данным СМИ, компания пока не подтвердила выплаты.

"Нельзя исключить то, что оптимизм остается хрупким, поскольку основополагающие риски попросту не решены", — приводит мнение аналитика Mizuho Bank Масаюки Цунасимы (Masayuki Tsunashima) агентство Ассошиэйтед Пресс. По мнению эксперта, рынки остаются подвержены волатильности и негативным шокам.

Трейдеры также обратили внимание на внутреннюю статистику. Так, индекс делового климата в Германии в сентябре, согласно данным исследовательского института IFO, составил 98,8 пункта при прогнозе в 98,9 пункта. Показатель августа был пересмотрен до 99,6 пункта с первоначальных 99,4 пункта.