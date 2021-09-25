МОСКВА, 25 сен — ПРАЙМ. Иностранные инвесторы вывели из российских фондов облигаций рекордные 50 миллионов долларов. Эксперты увидели несколько причин резкого снижения интереса к долговым рынкам развивающихся стран, пишет "Коммерсант".

Собеседники издания указали на риски дефолта китайской Evergrande, риски санкций в отношении России. Кроме того, аналитики обратили внимание на последнее заявление ФРС с обещанием в ближайшие месяцы сократить программу выкупа активов, а также на ужесточение риторики Банка России и возможное дальнейшее повышение ключевой ставки.

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Издание отмечает, что отток произошел на фоне роста рисков дефолта Evergrande.

"У многих живы в памяти причины кризиса 2008 года и последовавший эффект домино в банковской системе, второй раз войти в ту же реку совершенно не хочется. Поэтому рынок рефлекторно отреагировал продажами",— сказал изданию управляющий активами УК "Открытие" Дмитрий Космодемьянский.

Ожидания сворачивания стимулов ФРС усилили "бегство от риска, прежде всего риска долговых инструментов развивающихся стран, к которым относится и Россия, поэтому заметные оттоки средств из наших облигаций являются закономерным явлением", отметил другой собеседник "Коммерсанта", гендиректор УК "Спутник — Управление капиталом" Александр Лосев.

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Эксперты, опрошенные изданием, все же рассчитывают, что отток будет непродолжительным. Они также допускают, что сдерживающим фактором могут быть санкционные риски, но, по мнению Лосева, инвесторы "с момента присоединения Крыма привыкли к санкционной риторике и знают эффективные способы обхода санкций, в том числе через производные финансовые инструменты".

"При таргете ЦБ по инфляции 4% сложно представить, что может удержать долгосрочного консервативного инвестора от покупки госбондов под 7,5% годовых",— считает Космодемьянский.