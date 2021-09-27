МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Стоимость золота снижается в понедельник вечером на росте доходности гособлигаций США, свидетельствуют данные торгов. Доллар дорожает к евро и иене

По состоянию на 18.05 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 0,07%, или на 1,2 доллара, до 1750,55 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,31%, до 22,718 доллара за унцию.

Давление на стоимость золота оказывает рост доходности гособлигаций США, из-за которого драгметалл становится менее выгодным активом для инвесторов и его стоимость снижается.

Аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит газета Wall Street Journal, отметил, что спрос на золото, казалось бы, вырос в свете ситуации с девелопером Evergrande, над которым нависла угроза дефолта. Однако драгметалл все же теряет привлекательность из-за давления доходности казначейских облигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries растет до 1,489% с уровня предыдущего закрытия в 1,461%.

"Росту цен на золото противостоит рост доходности гособлигаций после того, как ФРС намекнула о сворачивании масштабной программы стимулирования в ноябре", — сказал аналитик Ava Trade Наим Аслам (Naeem Aslam), мнение которого приводит газета Wall Street Journal.