МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Российский рынок акций вырос по основным индексам на вслед за нефтью и рублем, при этом на вечерней сессии индекс Мосбиржи обновил уровень исторического максимума, следует из данных торгов. За что боролись. США оказались на пороге энергокризиса вслед за Европой

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов вырос на 1,06%, до 4081,22 пункта, долларовый индекс РТС — на 1,53%, до 1774,24 пункта. В ходе торгов индекс Мосбиржи поднимался до 4083,61 пункта – нового исторического максимума.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.11 мск снижался на 26 копеек, до 72,46 рубля, курс евро — на 43 копейки, до 84,8 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 1,93% — до 78,72 доллара за баррель.

"Российский рынок акций в начале недели торговался в зеленой зоне. Индекс Мосбиржи в течение сессии понедельника не оставлял попыток пробиться к новым историческим вершинам и в итоге их достиг. Российским активам прежде всего благоволила ценовая картина на сырьевых рынках. В то же время в целом внешние настроения оставались умеренно позитивными", — говорит Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".

Отсутствие уверенности в благополучном исходе историй с потолком госдолга США, а также с проблемным китайским застройщиком Evergrande сдерживают покупателей, добавляет он.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Минздрав в понедельник выдал разрешение на старт клинических исследований вакцины от COVID-19 "Бетувакс-Ков-2". Препарат разработала компания "Институт стволовых клеток человека" (ИСКЧ). Первая и вторая фазы исследования пройдут с 27 сентября по 31 августа 2022 года. В испытаниях задействуют Санкт-Петербургский НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева, ООО "Медицинский центр Эко-безопасность" и пермский "Центр профессиональный медицины".

На этом фоне в ходе торгов акции ИСКЧ подскакивали на 16,03% — до 102,74 рубля. К закрытию основных торгов выросли на 11,58%. Стоимость фьючерсов на газ в Европе подскакивала более чем на 10%

В лидерах роста также бумаги "Мечела" (обыкновенные акции поднялись на 7,36%, префы – на 4,36%), бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции поднялись на 4,9%, префы – на 3,98%), бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции выросли на 1,98%, префы – на 3,17%), а также акции "Эн+ Групп" (3,15%), "Аэрофлота" (2,66%), "Газпром нефти" (2,1%), "Роснефти" (2,02%) и акции "Газпрома" (1,96%).

Александр Осин из "Фридом Финанс" отмечает, что несколько хуже рынка выглядят бумаги группы "Эталон" (-3,13%).

Выручка и чистая прибыль до распределения стоимости приобретения активов (до распределения стоимости приобретения активов) по итогам первого полугодия составили 39,9 миллиарда рублей и 2,5 миллиарда рублей соответственно. Это несколько ниже рыночных оценок и оценок экспертов "Фридом Финанс", замечает аналитик. "Возможная причина — активное сокращение ставок проектного финансирования", — говорит он.

"Позитивным фактором отчетности является значительное снижение чистого корпоративного долга до 0,6 миллиарда рублей (по сравнению с 19,6 миллиарда рублей в конце 2020 года). При этом совет директоров компании рекомендовал выплатить дивиденд по итогам прошлого года в размере 9,39 рубля на акцию. Это несколько хуже наших оценок, и мы полагаем, что рынок может отреагировать на отчетность компании снижением оценок ее справедливой стоимости на 5–10%", — добавляет аналитик.

В лидерах снижения также префы "Нижнекамскнефтехима" (-2,76%), расписки "Русагро" (-2,7%), Mail.Ru (-2,45%), TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (-2,45%) и акции "Полюса" (-2,27%).

ПРОГНОЗЫ

"Краткосрочно рынок готов продолжать движение наверх, к психологически важным отметкам 4100 и 1800 пунктов, но среднесрочно начинает выглядеть перекупленным (особенно в рублевом сегменте). Ориентир по индексу Мосбиржи на следующий торговый день: 4030-4130 пунктов", — говорит Елена Кожухова из "Велес Капитала".

Егор Жильников из Промсвязьбанка ожидает, что в ближайшие дни возможно продолжение роста индекса Мосбиржи с тестированием отметки 4100 пунктов при условии сохранения благоприятно конъюнктуры на рынке нефти.