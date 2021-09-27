МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в понедельник немного усилил рост в парах с долларом и евро, прибавив порядка по 20 копеек к каждой инвалюте, следует из динамики торгов на Московской бирже. Российский рынок акций вырос, закрывшись вблизи исторического максимума

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.43 мск понедельника снижался на 27 копеек — до 72,45 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 84,82 рубля (уже опускался до 84,77 рубля).

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,11% — до 78,86 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

Рубль в понедельник укрепляет свои позиции в парах с долларом и евро на фоне растущих нефтяных котировок, которые в ходе торгов поднимались выше 79 долларов за баррель по марке Brent – впервые с октября 2018 года. На этом фоне рубль прибавил к обеим инвалютам еще порядка 20 копеек к дневной динамике.

Трейдеры продолжают оценивать основные факторы нефтяного рынка: перспективы спроса, поставок, прогнозы по восстановлению экономики.

В понедельник рубль демонстрировал одну из лучших динамик на валютных площадках развивающихся рынков, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

К окончанию рабочего дня российская валюта укреплялась к USD на 0,35%, уступая на развивающихся рынках лишь турецкой лире, рост которой достигал 0,73%. Остальные валюты этих рынков преимущественно демонстрировали снижение, также указывает аналитик.

"Дополнительным фактором роста для рубля выступали и основные налоговые платежи сентября, проходившие в понедельник. Кроме того, нельзя исключать, что определенную поддержку рублю оказала положительная геополитическая новость о готовящемся визите в РФ заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд", — говорит он. Фьючерсы на газ в Европе за день выросли на 11%

ПРОГНОЗЫ

Во вторник рынки могут получить новую порцию информации по поводу историй с проблемным китайским застройщиком Evergrande и потоком госдолга США, обращает внимание Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Доллар может отреагировать и на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Конгресса, уточняет он.

Во вторник курс рубля к доллару может формироваться в пределах 72,3-73,3 рубля, прогнозирует эксперт.

"Сезон дивидендов завершился, сезон отпусков заканчивается, что в пользу рубля. Увеличение добычи нефти Россией поможет нарастить валютную выручку. Ограничения на внешний туризм из-за пандемии снижают спрос на валюту. Санкционные риски остаются сдерживающим фактором для рубля. Повышение рублевых ставок при замедлении инфляции будет позитивно для рубля", — сообщают аналитики Совкомбанка.

Они ожидают, что рубль осенью сохранит стабильность в диапазоне 72-75 рублей к доллару.