МОСКВА, 27 сен — ПРАЙМ. Курс рубля вечером в понедельник немного усилил рост в парах с долларом и евро, прибавив порядка по 20 копеек к каждой инвалюте, следует из динамики торгов на Московской бирже.

Московская Биржа

Российский рынок акций вырос, закрывшись вблизи исторического максимума

Курс доллара расчетами "завтра" на 19.43 мск понедельника снижался на 27 копеек — до 72,45 рубля, курс евро — на 41 копейку, до 84,82 рубля (уже опускался до 84,77 рубля).

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent рос на 2,11% — до 78,86 доллара за баррель.

РУБЛЬ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ

Рубль в понедельник укрепляет свои позиции в парах с долларом и евро на фоне растущих нефтяных котировок, которые в ходе торгов поднимались выше 79 долларов за баррель по марке Brent – впервые с октября 2018 года. На этом фоне рубль прибавил к обеим инвалютам еще порядка 20 копеек к дневной динамике.

Трейдеры продолжают оценивать основные факторы нефтяного рынка: перспективы спроса, поставок, прогнозы по восстановлению экономики.

В понедельник рубль демонстрировал одну из лучших динамик на валютных площадках развивающихся рынков, отмечает Юрий Кравченко из "Велес Капитала".

К окончанию рабочего дня российская валюта укреплялась к USD на 0,35%, уступая на развивающихся рынках лишь турецкой лире, рост которой достигал 0,73%. Остальные валюты этих рынков преимущественно демонстрировали снижение, также указывает аналитик.

"Дополнительным фактором роста для рубля выступали и основные налоговые платежи сентября, проходившие в понедельник. Кроме того, нельзя исключать, что определенную поддержку рублю оказала положительная геополитическая новость о готовящемся визите в РФ заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд", — говорит он.

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ПРОГНОЗЫ

Во вторник рынки могут получить новую порцию информации по поводу историй с проблемным китайским застройщиком Evergrande и потоком госдолга США, обращает внимание Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций". Доллар может отреагировать и на выступление главы ФРС Джерома Пауэлла перед банковским комитетом Конгресса, уточняет он.

Во вторник курс рубля к доллару может формироваться в пределах 72,3-73,3 рубля, прогнозирует эксперт.

"Сезон дивидендов завершился, сезон отпусков заканчивается, что в пользу рубля. Увеличение добычи нефти Россией поможет нарастить валютную выручку. Ограничения на внешний туризм из-за пандемии снижают спрос на валюту. Санкционные риски остаются сдерживающим фактором для рубля. Повышение рублевых ставок при замедлении инфляции будет позитивно для рубля", — сообщают аналитики Совкомбанка.

Они ожидают, что рубль осенью сохранит стабильность в диапазоне 72-75 рублей к доллару.