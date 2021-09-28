МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Рубль перешел к несущественному ослаблению к бивалютной корзине на фоне негативной динамики западных торговых площадок и росту индекса доллара, следует из данных торгов. В ОПЕК рассказали, когда мировой спрос на нефть перестанет расти

Курс доллара расчетами "завтра" на 16.05 мск рос на 12 копеек, до 72,65 рубля, курс евро — на 7 копеек, до 84,87 рубля.

ВНЕШНИЙ ФОН

Индекс доллара (DXY) растет на 0,34% — до 93,73 пункта. Евро снижается к доллару на 0,12% — до 1,1681 доллара.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время растет на 0,32% — до 78,92 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы снижаются на 0,85%. Европейские биржевые индексы также теряют от 0,1% до 1,3%.

"Во вторник, 28 сентября, нефтяные котировки растут шестую торговую сессию подряд, а цена Brent обновила свои трехлетние рекорды, достигнув отметки 80 долларов за баррель. Драйверы роста остаются прежними – ожидания более продолжительного сохранения дефицита на нефтяном рынке на фоне более быстрого восстановления спроса и отставания роста предложения", — отмечает Игорь Додонов из "Финама".

Таким образом, при поддержке высоких цен на нефть рубль торгуется с несущественными потерями к доллару и евро. Нефть торгуется возле уровня 5,76 тысячи рублей за баррель сорта Brent. Ethereum может вырасти до $3,17 тысячи на текущей неделе

ПРОГНОЗЫ

Александр Осин из "Фридом Финанс" ожидает, что доллар до конца дня будет находиться в диапазоне 72,1–72,95 рубля.

Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций" считает, что все большее беспокойство у инвесторов вызывает нефтяное ралли и высокие докризисные цены на другие сырьевые товары. Он считает, что это способно усилить инфляцию, подтолкнув ФРС к более раннему старту сворачивания монетарных стимулов. Эксперт заключает, что на этом фоне продолжается рост доходностей гособлигаций США, показатель 10-летних бумаг превысил 1,5% впервые с конца июня.

"Увеличение ставок на американском долговом рынке спровоцировало очередную волну роста доллара. Российская валюта находится под воздействием двух связанных противоположных факторов. С одной стороны, рост нефти благоприятствует укреплению рубля, с другой, эта тенденция оказывает давление на рисковые активы и развивающиеся валюты. Если нефтяные цены и мировые рынки ускорят снижение, доллар способен вернуться выше 73 рублей", — делает вывод Бабин.

Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург" считает, что завтра рубль уже потеряет поддержку налогового фактора. Эксперт говорит, что при негативном развитии ситуации с китайским застройщиком Evergrande курс рубля может даже превысить отметку в 73,5 рубля за доллар. "Впрочем, пока такой сценарий мы видим менее вероятным", — заключает он.