МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Курс доллара во вторник вечером продолжается увеличиваться по отношению к евро и иене, инвесторы оценивают перспективы скорого ужесточения монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США, свидетельствуют данные торгов и комментарии аналитиков. Минфин США предупредил о дефолте 18 октября

По состоянию на 18.10 мск курс евро к доллару снижался до 1,1676 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1694 доллара. Курс доллара к иене рос до 111,41 иены за доллар с уровня прошлого закрытия в 111 иен. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) увеличивался на 0,42%, до 93,78 пункта.

Укрепление доллара поддерживается опасениями трейдеров относительно того, что Федрезерв США может в скором времени начать корректировку курса своей монетарной политики и сворачивание стимулирующих мер.

Аналитики Rabobank, мнение которых приводит газета Wall Street Journal, полагают, что доллар, скорее всего, будет укрепляться в ближайшие месяцы на фоне перспектив повышения ставок Федрезерва США. А глава отдела валютной стратегии банка Джейн Фоули (Jane Foley) отметила агентству, что дорогой доллар станет причиной оттока инвесторов с развивающихся рынков.

Тем временем статистика по США оказалась хуже прогнозов. Индекс доверия потребителей в стране в сентябре снизился до 109,3 пункта с пересмотренного показателя августа в 115,2 пункта. Аналитики же прогнозировали рост индекса с изначального уровня предыдущего месяца.