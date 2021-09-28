МОСКВА, 28 сен — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний во вторник закрыли торги на Лондонской фондовой бирже (LSE) в минусе, подорожали лишь расписки "Газпрома", свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций снизился на негативе на зарубежных рынках

Цена глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" опустилась на 1,88%, до 8,47 доллара, "Новатэка" — на 0,12%, до 254,5 доллара, "Лукойла" — на 0,15%, до 95,98 доллара. Бумаги "Газпрома" подорожали на 1,03%, до 9,79 доллара, "Газпром нефти" — подешевели на 0,15%, до 32,7 доллара.

Бумаги "Норникеля" сократились в стоимости на 1,6%, до 30,84 доллара, НЛМК — на 2,8%, до 29,88 доллара, "Северстали" — на 2,86%, до 21,04 доллара.

Цена расписок ВТБ уменьшилась на 2,03% и составила 1,35 доллара, Сбербанка — на 0,93%, до 18,11 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", опустилась на 3,91%, до 85,42 доллара.

Стоимость GDR АФК "Система" сократилась на 3,08%, до 7,56 доллара. Бумаги "Ленты" подешевели на 0,99%, до 3 долларов, "Магнита" — на 1,16%, до 16,26 доллара.