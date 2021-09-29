МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в среду сильно снижаются вслед за потерями на американских фондовых биржах, свидетельствуют данные торгов. Эксперт призвал не ждать значительного скачка цен на нефть

По состоянию на 7.42 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,79%, до 3537,6 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite на 1,83%, до 2358,22 пункта, гонконгский Hang Seng Index — на 0,53%, до 24369 пунктов. Южнокорейский KOSPI падал на 1,57%, до 3049,23 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,01%, до 7202,3 пункта, японский Nikkei 225 — на 2,13%, до 29540,5 пункта.

Азиатские инвесторы оценивают закрытие американских фондовых бирж снижением более чем на 2%, чему способствовали комментарии главы ФРС США Джерома Пауэлла.

По мнению аналитиков KGI Securities, которые приводит газета Wall Street Journal, такое снижение, вероятно, является продолжающейся реакцией инвесторов на комментарии председателя ФРС США Пауэлла о том, что в ближайшие месяцы инфляция останется высокой. "Это укрепило мнение о том, что ФРС может повысить базовую процентную ставку раньше", — добавили эксперты.

Кроме того, трейдеры продолжают сохранять опасения по поводу сектора недвижимости, который находится под влиянием долгового кризиса китайского застройщика Evergrande. Evergrande оказался на грани дефолта после нескольких лет бурного роста и активных заимствований. Снижение продаж, а также введение властями ограничений на китайском рынке жилья способствовали тому, что компания оказалась в кризисной ситуации. На конец июня задолженность компании составляла 304 миллиарда долларов.

Однако ранее в среду Evergrande Group сообщила о продаже акции Shengjing Bank на общую сумму 9,9 миллиарда юаней (около 1,5 миллиарда долларов). На этом фоне акции компании подскочили в цене на 10%.

Читайте также:

Рубль просел к доллару и евро на фоне негатива в нефтяных котировках