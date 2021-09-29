МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в среду закрылись коррекционным ростом после сильного снижения днем ранее, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 вырос 1,14%, до 7108,16 пункта, французский CAC 40 — на 0,84%, до 6560,8 пункта, немецкий DAX — на 0,77%, до 15365,27 пункта.

Европейские индексы восстанавливаются после того как во вторник закрылись снижением на 0,5-2,2%. Давление оказали общие негативные настроения на рынке, в связи с чем инвесторы отказывались от рисковых активов.

"В среду акции вернулись в "позитивную территорию", отыгрывая потери вторника, которые предполагали появление "трещин" на рынке. Список рисков увеличивался в последние несколько месяцев, и, кажется, его стало невозможно игнорировать", — отметил аналитик Oanda Крэг Эрлам (Craig Erlam), слова которого приводит газета Wall Street Journal.

Тем временем в четверг ожидается ряд макроэкономических данных по странам региона. Так, аналитики прогнозируют, что ВВП Великобритании, по второй оценке, вырос во втором квартале на 22,2% в годовом выражении. Безработица в Германии, согласно ожиданиям, в сентябре снизилась до 5,4% с 5,5% месяцем ранее, а в еврозоне за август – до 7,5% с 7,6%. Также станет известна предварительная оценка инфляции в Германии за сентябрь, которая, по словам экспертов, ускорилась до 4,2% с 3,9% в предыдущем месяце.