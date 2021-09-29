МОСКВА, 29 сен — ПРАЙМ. Курс турецкой лиры по отношению к доллару в среду вновь обновил исторический минимум после решения центробанка Турции снизить учётную ставку, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.00 мск курс доллара к лире вырос до 8,9571 лиры за доллар. Ранее максимальное значение, которое было достигнуто в понедельник, составляло 8,8912 лиры за доллар. Показатель, начиная с минувшего четверга, несколько раз обновлял предыдущий исторический минимум в 8,8061 лиры за доллар, который держался с июня.

Лира дешевеет после того, как центробанк Турции 23 сентября снизил учётную ставку до 18% с 19%. При этом аналитики ждали её сохранения на прежнем уровне.

Учётная ставка в Турции оставалась на уровне 19% с 18 марта, когда она была повышена с 17%. Президент Турции Тайип Эрдоган после этого решения отправил главу центробанка Наджи Агбала в отставку, что вызвало резкое падение курса турецкой лиры к доллару. Новым главой регулятора был назначен Шахап Кавджиоглу.