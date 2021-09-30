МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в последний день квартала преимущественно растут на данных об увеличении деловой активности в Китае, свидетельствуют данные торгов. Фондовый рынок США закрылся разнонаправленно

По состоянию на 7.35 мск индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite рос на 0,37%, до 3549,46 пункта, Шэньчжэньской биржи Shenzhen Composite — на 1,67%, до 2386,23 пункта, гонконгский Hang Seng Index снижался на 0,99%, до 24417,6 пунктов. Южнокорейский KOSPI увеличивался на 0,44%, до 3074,5 пункта, австралийский S&P/ASX 200 — на 1,72%, до 7320,5 пункта, японский Nikkei 225 — на 0,13%, до 29573,5 пункта.

На азиатских фондовых биржах в четверг наблюдается преимущественно положительная динамика после выхода макростатистики. Так, композитный индекс деловой активности (PMI) в Китае, по данным государственного статистического управления страны, вырос до 51,7 пункта с 48,9 пункта месяцем ранее. А PMI в промышленности Китая, по данным делового издания Caixin, вырос до 50 пунктов с уровня августа в 49,2 пункта.

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