МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в четверг растут после данных об улучшении оценки роста ВВП страны во втором квартале, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 16.47 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) рос на 0,15% — до 34440,66 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,56%, до 14594,4 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,37%, до 4375 пунктов.

ВВП США во втором квартале, согласно третьей, окончательной оценке, вырос на 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики же ожидали роста американской экономики во втором квартале на 6,6%, как и показала предварительная оценка. А согласно первой оценке, ВВП США увеличился на 6,5%.

В то же время данные по рынку труда оказались хуже прогноза. Так, число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 сентября, выросло на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 362 тысяч. Ожидалось же снижение показателя до 335 тысяч.

Аналитики указывают на то, что в последнее время восстановление глобальной экономики нестабильно, и это может вызывать волатильность на рынках. Кроме того, трейдеры внимательно следят за решениями мировых центробанков, что также оказывает определенное влияние.

"Мы вступили в более сложную и более шаткую стадию восстановления, а также появляется ряд препятствий, которые мешают росту, который мы наблюдали с прошлого года", — отметил менеджер по управлению активами в Invesco Себастьян Мэки (Sebastian Mackay), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.