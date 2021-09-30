МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Курс доллара в четверг вечером усиливает снижение к иене и продолжает незначительно расти к евро после слабых данных по рынку труда США, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 18.25 мск курс евро к доллару снижался до 1,1591 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1595 доллара. Курс доллара к иене уменьшался до 111,75 иены за доллар с 111,96 иены. Днем валютная пара торговалась на уровне 111,92 иены за доллар. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) снижался на 0,08%, до 94,26 пункта.

Валютные инвесторы в четверг обратили внимание на неоднозначную статистику из США. Число первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю, завершившуюся 25 сентября, выросло на 11 тысяч по сравнению с показателем предыдущей недели — до 362 тысяч. Ожидалось, напротив, снижение показателя до 335 тысяч.

В то же время ВВП США во втором квартале, по третьей, окончательной оценке, вырос на 6,7% в пересчете на год (если бы ВВП четыре квартала подряд рос такими же темпами). Аналитики ожидали роста лишь на 6,6% (на уровне предварительной оценки). Первая оценка показывала рост ВВП США на 6,5%.

По итогам сентября курс евро к доллару снизился на 1,9%, а с начала года – на 5%. Курс доллара к иене в текущем месяце вырос на 1,4%, а за январь-сентябрь – на 8%.

По словам аналитика ActivTrades Рикардо Эванджелисты (Ricardo Evangelista), которого цитирует газета Wall Street Journal, доллар укрепляется за счет своего статуса валюты-убежища, поскольку на рынке существует множество опасений — ускорения инфляции, замедления экономического роста, ужесточения монетарной политики ФРС США.