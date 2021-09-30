МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Европейские фондовые индексы снизились по итогам сентября, показав худшую месячную динамику с начала текущего года, свидетельствуют данные торгов.

Британский FTSE 100 в сентябре снизился на 0,47%, французский CAC 40 — упал на 2,4%, а немецкий DAX — на 3,63%. По итогам третьего квартала FTSE 100 вырос на 0,7%, CAC 40 – на 0,2%, а DAX снизился на 1,7%. При этом с начала года индексы увеличились на 9,7%, 17,5% и 11,2% соответственно.

А по итогам торгов четверга FTSE 100 снизился на 0,39%, до 7080,5 пункта, CAC 40 — на 0,62%, до 6520,01 пункта, DAX — на 0,68%, до 15260,69 пункта.

Европейские фондовые индексы в третьем квартале активно реагировали на общемировые рыночные настроения и динамику бирж США, инвесторы также оценивали и статданные по региону. Неопределенность вокруг состояния мировой экономики и дальнейшего направления монетарной политики Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Федеральной резервной системы США приводила к отказу трейдеров от риска.

В итоге, в рамках сентябрьского заседания, ЕЦБ не исключил возможность сокращения темпов покупки активов в рамках специальной программы Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP). Кроме того, регулятор допустил, что может не использовать весь объем средств, заложенный в PEPP, если условия будут благоприятны.

Последние макроэкономические данные по региону указывают на в целом благоприятные условия для сворачивания стимулирующих мер ЕЦБ. ВВП 19 стран еврозоны, по окончательной, третьей оценке, во втором квартале 2021 года вырос на 14,3% в годовом выражении и на 2,2% — в квартальном. Безработица в еврозоне в августе снизилась до 7,5% с 7,6% в июле. Годовая инфляция в еврозоне в августе по окончательной оценке, ускорилась до 3% с 2,2% месяцем ранее. При этом такой рост потребительских цен в августе стал рекордным с 2011 года.