МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Цена на золото растет в четверг вечером на 2%, при этом в сентябре драгоценный металл подешевел на 3,4% — это первое месячное снижение стоимости с июня, а в третьем квартале — на 0,8%, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 21.00 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 1,97%, или на 33,95 доллара, до 1756,85 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 3,05%, до 22,14 доллара за унцию.

В начале третьего квартала на рынках преобладали опасения вокруг распространения штамма "дельта" коронавируса. На этом фоне спрос на активы-"убежища", к которым относится золото, увеличился. В июле драгметалл подорожал на 2,3%, в августе на 0,3%, а в сентябре его стоимость сократилась на 3,4%. Снижение сентября стало первым с июня. Таким образом, в третьем квартале золото подешевело на 0,8%, а с начала года — более чем на 7,8%.

Основным фактором, который определял динамику цены на золото в сентябре, оставался доллар. Высокий курс американской валюты делает драгметалл менее привлекательным для инвесторов и, как результат, спрос на золото падает. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) вырос в третьем квартале на 2%, а в сентябре обновил максимум с ноября 2020 года, превысив отметку в 94 пункта.

Курс доллара, в свою очередь, находился в сентябре под воздействием ожиданий относительно монетарной политики Федеральной резервной системы (ФРС) США. В августе глава регулятора, выступая на симпозиуме в Джексон-Хоуле дал немного ястребиные комментарии относительно дальнейшей политики ФРС, что поддерживало курс доллара. Еще сильнее доллар укрепился после сентябрьского заседания Федрезерва, в рамках которого Пауэлл заявил, что регулятор может в скором времени начать постепенно сворачивать выкуп активов.