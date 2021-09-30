МОСКВА, 30 сен — ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг вечером поднимаются, при этом рост сентября стал самым значительным с июня, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.12 мск цена декабрьских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,14%, до 78,2 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов на WTI — на 0,16%, до 74,95 доллара за баррель.

Нефтяные котировки с начала месяца выросли на 7,3% и 9,5% соответственно. Таким образом, нефть подорожала самыми быстрыми темпами с июня, когда цены выросли на 8,4% и 10,8% соответственно.

По итогам квартала нефть подорожала на 4,2% и 2,1% соответственно, а вот с начала года котировки выросли почти в полтора раза: в начале года нефть Brent стоила 51,8 доллара за баррель, WTI — 48,5 доллара.

В сентябре котировки нефти поддерживались опасениями вокруг поставок из-за сезона ураганов в США. В конце августа и начале сентября на Мексиканский залив обрушились ураганы "Ида" и "Николас". Позитивно отразилось на нефтяных ценах и снижение запасов нефти в США до минимума с октября 2018 года. Фактор спроса также поддерживал стоимость нефти: рынки увидели признаки того, что рост спроса на сырье в мире опережает предложение.

В августе при этом нефть подешевела на 6-7% из-за неопределенности вокруг восстановления спроса в связи с ситуацией по коронавирусу. В июле нефть подорожала в среднем на 1%.