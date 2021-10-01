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2021
https://1prime.ru/Financial_market/20211001/834843726.html
Российский рынок акций торгуется в минусе на негативном фоне
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Российский рынок акций в начале торгов пятницы снижается на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,67%, до... ПРАЙМ, 01.10.2021
мосбиржа, биржи, торги, новости, рынки
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций в начале торгов пятницы снижается на негативном внешнем фоне, следует из данных Московской биржи.
Рублевый индекс Мосбиржи к 10.08 мск снижался на 0,67%, до 4075,72 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,9%, до 1761,95 пункта.
Курс доллара расчетами "завтра" в то же время рос на 13 копеек, до 72,87 рубля, курс евро — на 32 копейки, до 84,43 рубля.
Акции ПИКа падают на 10% на новости по SPO. Цена размещения в рамках SPO группы ПИК составила 1275 рублей за акцию.
Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent в то же время слегка снижается — на 0,22%, до 78,14 доллара за баррель. Фьючерсы на ведущие американские индексы теряют порядка 0,8%.