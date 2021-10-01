МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы сильно снижаются на данных о всплеске инфляции и одновременно уменьшении индекса деловой активности в еврозоне, свидетельствуют данные торгов. Годовая инфляция в еврозоне по итогам сентября ускорилась до 3,4%

По состоянию на 12.31 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,83%, до 7027,15 пункта, французский CAC 40 — на 0,7%, до 6474,94 пункта, немецкий DAX — на 0,81%, до 15138,55 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам сентября, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных с последнего мирового финансового кризиса, или за 13 лет, 3,4% с 3% месяцем ранее. Аналитики ожидали ускорения инфляции, но лишь до 3,3%.

Кроме того, индекс деловой активности (PMI) в области промышленного производства в еврозоне, по окончательной оценке, в сентябре снизился до 58,6 пункта с 61,4 пункта в августе. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 58,7 пункта.

"Сохраняющиеся опасения по поводу энергоснабжения и, в более общем плане, ускорение инфляции также способствовали ухудшению настроений на этой неделе", — заявил газете Wall Street Journal аналитик Activ Trades Пьер Вэрэ (Pierre Veyret).