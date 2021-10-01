МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США заметно снижаются в первый день нового квартала, в то время как инвесторы пессимистично оценивают перспективы развития экономики страны в условиях роста цен на энергию, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 13.49 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,9%, до 33417 пунктов, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,8%, до 14565 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,82%, до 4262,5 пункта.

Накануне, в последний день месяца и квартала, американские фондовые индексы снова понизились. При этом в целом за сентябрь эти котировки упали сильнейшими темпами за год. Трейдеры оценивают перспективы развития экономики страны, которые остаются довольно неопределенными.

"В центре внимания рынка оказалась стагфляция, связанная с тем, что происходит с природным газом", — приводит газета Wall Street Journal мнение старшего рыночного стратега BNP Paribas Asset Management Дэниела Морриса (Daniel Morris).

Аналитики отмечают резкий рост стоимости газа, до рекордных значений в Европе, а также в Азии и самих США, и это вызывает опасения относительно того, что и рост потребительских цен может оказаться более быстрым и длительным, при том что есть сомнения в темпах дальнейшего экономического роста, то есть в совокупности вырисовывается ситуация стагфляции.

Эти опасения могут быть подтверждены или опровергнуты позднее в пятницу, когда будет опубликован индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index). Аналитики прогнозируют, что, по окончательной оценке, в сентябре он вырос до 71 пункта с 70,3 пункта в августе. Кроме того, также в ходе торгов будут обнародованы данные о доходах и расходах населения в США в августе. Эксперты ждут роста доходов на 0,3%, а расходов — на 0,6%.