МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в первый день четвертого квартала преимущественно растут после выхода ряда статданных, свидетельствуют данные торгов. Индекс деловой активности в промышленности США неожиданно вырос

По состоянию на 17.13 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) увеличивается на 0,48%, до 34007,08 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,13%, до 4312,27 пункта; индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,3%, до 14404,5 пункта.

В США вышел целый ряд макроэкономических данных с позитивной динамикой. Так, доходы населения в США в августе выросли на 0,2%, а расходы — на 0,8%. Вырос и индекс потребительских настроений Мичиганского университета (Michigan Consumer Sentiment Index), отражающий степень доверия домохозяйств к экономике США, — в сентябре до 72,8 пункта с августовских 70,3 пункта.

Наконец, индекс деловой активности в промышленности США (ISM Manufacturing) в сентябре вырос до 61,1% со значения августа в 59,9%, в то время как ожидалось снижение показателя. Индекс потребительских настроений в США в сентябре вырос лучше прогноза

При этом такой недружный рост индексов при целом букете позитивной статистики объясняется остающимися опасениями инвесторов. Они сомневаются в перспективах глобального экономического роста из-за коронавируса, а также обеспокоены продолжающимся ростом инфляции в мире.

По словам зампредседателя совета директоров Black Rock Филиппа Хильдебранда (Philipp Hildebrand), мнение которого приводит информационное агентство Блумберг, восстановление экономической активности в ближайшие год-полтора будет ключевым фактором роста потребительских цен. Он также отметил, что рынкам придется "свыкнуться" с тем, что уровень инфляции в итоге окажется выше, чем изначально ожидалось.