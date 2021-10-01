МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в пятницу закрылись снижением после публикации сентябрьских данных по инфляции в регионе, которая стала рекордной с 2008 года, свидетельствуют данные торгов.

По итогам торгов британский индекс FTSE 100 снизился на 0,81% — до 7028,85 пункта, французский CAC 40 — на 0,11%, до 6512,93 пункта, немецкий DAX — на 0,61%, до 15167,85 пункта.

Годовая инфляция в 19 странах еврозоны по итогам сентября, по предварительной оценке, ускорилась до рекордных с 2008 года 3,4% с 3% месяцем ранее, сообщило в пятницу европейское статистическое агентство Евростат.

Кроме того, индекс деловой активности PMI в промышленности еврозоны, по окончательной оценке исследовательской организации Markit Economics, в сентябре снизился до 58,6 пункта с 61,4 пункта в августе. Аналитики ожидали сохранения показателя на уровне предварительной оценки в 58,7 пункта.

По словам аналитика CMC Markets Майкла Хьюсона (Michael Hewson), которого цитирует газета Wall Street Journal, на европейские индексы, помимо данных по инфляции, повлияла и динамика бирж Азии, которые закрылись значительным снижением.

В то же время, по оценке эксперта, несмотря на снижение в пятницу, динамика рынков свидетельствует о том, что опасения за перспективы экономики не усилились по сравнению с прошлой неделей.