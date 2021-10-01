МОСКВА, 1 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций снизился по основным индексам на смешанном внешнем фоне, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,4%, до 4086,99 пункта, долларовый индекс РТС — на 0,35%, до 1771,5 пункта.

За неделю индекс Мосбиржи вырос на 1,2%, РТС – вырос на 1,4%.

Курс доллара расчетами "завтра" к 19.40 мск рос на 3 копейки, до 72,77 рубля, курс евро — на 28 копеек, до 84,39 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent растет на 0,64% — до 78,81 доллара за баррель.

Основные европейские площадки снизились до 0,82%, ведущие американские биржевые индексы растут до 0,88%.

Российский фондовый рынок не продемонстрировал интригующей динамики после вчерашнего роста, отмечает Егор Жильников из Промсвязьбанка.

ЛИДЕРЫ ПАДЕНИЯ И РОСТА

Акции ПИКа упали на 11,27% после проведения вторичного публичного размещения акций (SPO). Девелоперская группа в рамках SPO разместила 28,459 миллиона акций по цене 1275 рублей за бумагу на 36,285 миллиарда рублей.

Часть привлеченных в рамках SPO средств в размере 11,6 миллиарда рублей до конца октября ПИК планирует направить на выкуп собственных GDR у ВТБ по форвардному контракту. Оставшиеся средства пойдут на общекорпоративные цели, в том числе на снижение долга и расширение бизнеса.

"Учитывая, что акции ПИК в 2017-2018 годах торговались по 270-330 рублей за акцию, продать в рынок 4,3%, чтобы выкупить у банка акции по первоначальной стоимости, заложенные по в 3,5 раза меньшей цене, чем текущая биржевая – это хорошая сделка. По её итогам казначейский пакет акций ПИК увеличится и, если будет погашен, создаст прибыль миноритарным акционерам", — говорит Артем Тузов из ИК "Универ Капитал".

"При этом надо учитывать, что в цикличных отраслях, к которым относят и девелопмент, SPO и расшивка подобных контрактов может свидетельствовать о том, что мажоритарный акционер эмитента ожидает окончания цикла и падение рынка. Покупать акции ПИК, упавшие более чем на 12% после SPO, может быть плохой идеей, так как, возможно, это — максимальная цена акций эмитента на текущем цикле рынка", — добавляет он.

Также в лидерах падения – акции "Распадской" (-5,02%), бумаги золотодобытчиков: Polymetal (-2,65%), Petropavlovsk (-2,39%) и "Полюса" (-2,22%).

"К акциям Petropavlovsk мы пока относимся настороженно. Для начала компании не помешало бы преодолеть разногласия между акционерами и менеджментом, регулярно и вовремя публиковать отчетность, и преодолеть падение производства – в первом полугодии 2021 года объем добычи золота сократился на 39% к аналогичному периоду 2020 года", — сказал Алексей Калачев из "Финама".

"А также (стоило бы – ред.) – вернуться к выплате дивидендов. Компания не платит дивиденды с 2013 года. В октябре менеджмент Petropavlovsk обещает объявить новую дивидендную политику. Это могло бы поддержать акции компании", — добавляет он.

В лидерах роста – акции ТМК (5,86%), "Интер РАО" (2,56%), "Акрона" (2,4%) и расписки TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (2,31%).

"Отдельно отметим продолжение ралли в бумагах "ВСМПО-Ависма" (+5,7%) на новости об обратном выкупе акций на 5 миллиардов рублей в 2021 году", — указывает Жильников из Промсвязьбанка.

ПРОГНОЗЫ

Ориентир по индексу Мосбиржи на понедельник: 4030-4130 пунктов, прогнозирует Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Индекс Мосбиржи не спешит покидать уровни вблизи исторических максимумов, просадки по-прежнему достаточно оперативно выкупаются. И хотя для реализации сценария каскадных распродаж явных условий еще не сформировалось, драйверов для продолжения роста также остается немного", — отмечает Александр Бахтин из "БКС Мир инвестиций".