МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) в понедельник преимущественно снижаются на ситуации вокруг китайского застройщика Evergrande, китайские и южнокорейские биржи закрыты из-за выходного дня, свидетельствуют данные торгов. Эксперт оценил угрозы от возможного банкротства Evergrande

По состоянию на 7.28 мск, гонконгский Hang Seng Index снижался на 2,4%, до 23985,5 пункта. Австралийский S&P/ASX 200 рос на 1,16%, до 7268,7 пункта, японский Nikkei 225 снижался на 1,37%, до 28387 пунктов. Шанхайская фондовая биржа Shanghai Composite, Шэньчжэньская биржа Shenzhen Composite, Южнокорейский KOSPI закрыты по случаю выходных дней.

На азиатских фондовых биржах в понедельник наблюдается преимущественно отрицательная динамика, поскольку инвесторы продолжают следить за финансовым кризисом китайского застройщика Evergrande. По данным СМИ, торговля акциями China Evergrande Group была приостановлена в Гонконге.

Трейдеры также обратили некоторое внимание на политические новости из Японии. Так, правительство Японии во главе с премьером Сугой в полном составе ушло в отставку. Новый премьер Японии Фумио Кисида принял решение провести всеобщие выборы 31 октября.