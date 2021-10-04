Бумаги российских компаний в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки.
По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 0,93%, до 8,48 доллара, "Новатэка" — на 0,93%, до 267,45 доллара, "Лукойла" — на 0,48%, до 95,88 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,37%, до 10,07 доллара, "Газпром нефти" — на 1,14%, до 33,27 доллара.
Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,51%, до 30,09 доллара, "Северстали" — дешевели на 1,06%, до 20,44 доллара, НЛМК — на 1,13%, до 28,77 доллара.
Бумаги ВТБ оставались на уровне предыдущего закрытия в 1,35 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,31%, до 18,48 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,17%, до 93,8 доллара.
GDR АФК "Система" росли в цене на 0,14%, до 7,41 доллара, "Магнита" — на 0,32%, до 16,67 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 1,26%, до 3,02 долларов.
https://1prime.ru/Financial_market/20211004/834868585.html