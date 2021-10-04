МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Бумаги российских компаний в понедельник в основном дорожают на Лондонской фондовой бирже (LSE), свидетельствуют данные торговой площадки. Российский рынок акций растет по основным индексам

По состоянию на 10.38 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" увеличивалась на 0,93%, до 8,48 доллара, "Новатэка" — на 0,93%, до 267,45 доллара, "Лукойла" — на 0,48%, до 95,88 доллара. Бумаги "Газпрома" дорожали на 1,37%, до 10,07 доллара, "Газпром нефти" — на 1,14%, до 33,27 доллара.

Расписки "Норникеля" снижались в цене на 0,51%, до 30,09 доллара, "Северстали" — дешевели на 1,06%, до 20,44 доллара, НЛМК — на 1,13%, до 28,77 доллара.

Бумаги ВТБ оставались на уровне предыдущего закрытия в 1,35 доллара, Сбербанка — дешевели на 0,31%, до 18,48 доллара. Цена бумаг TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк", увеличивалась на 0,17%, до 93,8 доллара.

GDR АФК "Система" росли в цене на 0,14%, до 7,41 доллара, "Магнита" — на 0,32%, до 16,67 доллара. Цена бумаг "Ленты" увеличивалась на 1,26%, до 3,02 долларов.