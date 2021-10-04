МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы снижаются в понедельник вслед за азиатскими биржами, свидетельствуют данные торгов. Фондовые биржи АТР снижаются на ситуации с Evergrande

По состоянию на 10.52 мск британский индекс FTSE 100 опускается на 0,13%, до 7018,95 пункта, французский CAC 40 — на 0,53%, до 6483,29 пункта, немецкий DAX — на 0,47%, до 15086,15 пункта.

Европейские инвесторы обратили внимание на преимущественно отрицательную динамику азиатских фондовых бирж, чему по-прежнему способствует долговой кризис китайского застройщика Evergrande, долг которого составляет 304 миллиарда долларов.

Ранее в понедельник компания сообщила, что торговля акциями Evergrande Group приостановлена в Гонконге в преддверии объявления о крупной сделке.

"Акции Hang Seng упали более чем на 2%, так как торги китайской Evergrande Group и ее услугами в сфере недвижимости были остановлены в Гонконге после сообщения о том, что компания согласилась продать контрольный пакет акций для получения столь необходимых денежных средств", — прокомментировала газете Wall Street Journal аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).