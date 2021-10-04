МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Фьючерсы на фондовые индексы США опускаются в понедельник на общем негативе, вызванном неопределенностью вокруг ситуации с китайским девелопером Evergrande и также выливающимся в рост доходности американского госдолга, свидетельствуют данные торгов. Нефть дорожает в ожидании заседания ОПЕК+

По состоянию на 15.14 мск фьючерс на промышленный индекс Dow Jones (DJIA) падает на 0,31%, до 34062 пункта, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 0,51%, до 14684,5 пунктов, на индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,39%, до 4326,9 пункта.

"У вас много факторов, которые создают неуверенность. Это постоянные новости из Китая про Evergrande и рост доходности гособлигаций. В конечном итоге, все это должно стать управляемым, но проблема в неопределенности политики", — отметил директор по глобальному развитию инвестиционной стратегии Дэвид Стаббз (David Stubbs), чье мнение приводит газета Wall Street Journal.

Так, над крупным китайским застройщиком Evergrande нависла угроза дефолта, что чревато издержками не только для экономики Китая. Фондовые рынки АТР сегодня в основном упали после того, как торговля акциями девелопера была приостановлена. Биржи Европы также оказались под негативной волной.

Кроме того, дополнительное давление на фьючерсы на индексы создает рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 1,491% с уровня предыдущего закрытия в 1,467%.