МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.

Международные события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеПрогноз
  СNY Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже    
2:30 JPY Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (сентябрь) -0,3% 0,2%
2:30 JPY Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (сентябрь) 0,1%  
3:30 AUD Австралия — Индекс делового доверия NAB (сентябрь) -5  
3:30 AUD Австралия — Объём розничных продаж (м/м) -1,7%  
3:30 AUD Австралия — Сальдо торгового баланса (август) 12,117 млрд австрал. долл 10,65 млрд австрал. долл
3:30 JPY Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 42,9  
6:30 AUD Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (октябрь) 0,1% 0,1%
6:45 JPY Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB) 0,023%  
предв. JPY Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды    
10:15 EUR Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 60,1 58,1
10:45 EUR Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 58 56,5
10:50 EUR Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 56 56
10:55 EUR Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 56 56
11:00 EUR Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь) 56,1 56,1
11:00 EUR Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 56,3 56,3
11:30 GBP Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (сентябрь) 54,1 54,1
11:30 GBP Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 54,6 54,6
13:10 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга    
15:30 USD США — Объем экспорта 212,8 млрд долл  
15:30 USD США — бъем импорта 282,9 млрд долл  
15:30 USD США — Сальдо торгового баланса (август) -70,1 млрд долл -70,5 млрд долл
15:30 CAD Канада — Сальдо торгового баланса (август) 0,78 млрд канад. долл 0,35 млрд канад. долл
16:45 USD США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь) 54,5  
16:45 USD США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь) 54,4  
17:00 USD США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сентябрь) 53,7  
17:00 USD США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (сентябрь) 61,7 60
18:00 EUR Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард    
20:15 USD США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса    
20:20 EUR Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца    
23:30 USD США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API) 4,127 млн барр  

 

Российские события
Когда Где и чтоПредыдущее значениеФакт.
9:00 RUB Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь) 49,3  
  RUB Селигдар — СД (о размещении дополнительных ао путем конвертации в них ап)    
  RUB Банк Санкт-Петербург — последний день приема заявок на выкуп акций у акционеров /06.09.2021 — 05.10.2021/   цена выкупа: 75 руб за ао