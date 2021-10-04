События в сфере макроэкономики и бизнеса 5 октября
МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 5 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Прогноз
|СNY
|Китай — Национальный день — выходной на Шанхайской фондовой бирже
|2:30
|JPY
|Япония — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) в Токио (г/г) (сентябрь)
|-0,3%
|0,2%
|2:30
|JPY
|Япония — ИПЦ Токио без учета цен на продовольствие и энергоносители (м/м) (сентябрь)
|0,1%
|3:30
|AUD
|Австралия — Индекс делового доверия NAB (сентябрь)
|-5
|3:30
|AUD
|Австралия — Объём розничных продаж (м/м)
|-1,7%
|3:30
|AUD
|Австралия — Сальдо торгового баланса (август)
|12,117 млрд австрал. долл
|10,65 млрд австрал. долл
|3:30
|JPY
|Япония — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|42,9
|6:30
|AUD
|Австралия — Решение РБА /Резервного банка Австралии/ по процентной ставке (октябрь)
|0,1%
|0,1%
|6:45
|JPY
|Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций Японии (JGB)
|0,023%
|предв.
|JPY
|Япония — Выступление главы Банка Японии /BoJ/ Харухико Куроды
|10:15
|EUR
|Испания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|60,1
|58,1
|10:45
|EUR
|Италия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|58
|56,5
|10:50
|EUR
|Франция — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|56
|56
|10:55
|EUR
|Германия — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|56
|56
|11:00
|EUR
|Еврозона — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь)
|56,1
|56,1
|11:00
|EUR
|Еврозона — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|56,3
|56,3
|11:30
|GBP
|Великобритания — Композитный индекс деловой активности PMI (сентябрь)
|54,1
|54,1
|11:30
|GBP
|Великобритания — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|54,6
|54,6
|13:10
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Йоахима Вюрмелинга
|15:30
|USD
|США — Объем экспорта
|212,8 млрд долл
|15:30
|USD
|США — бъем импорта
|282,9 млрд долл
|15:30
|USD
|США — Сальдо торгового баланса (август)
|-70,1 млрд долл
|-70,5 млрд долл
|15:30
|CAD
|Канада — Сальдо торгового баланса (август)
|0,78 млрд канад. долл
|0,35 млрд канад. долл
|16:45
|USD
|США — Композитный индекс деловой активности (PMI) от Markit (сентябрь)
|54,5
|16:45
|USD
|США — Индекс деловой активности в секторе услуг (PMI) (сентябрь)
|54,4
|17:00
|USD
|США — Индекс занятости в непроизводственном секторе (ISM) (сентябрь)
|53,7
|17:00
|USD
|США — Индекс менеджеров по снабжению для непроизводственной сферы США от ISM (сентябрь)
|61,7
|60
|18:00
|EUR
|Еврозона — Выступление президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Кристин Лагард
|20:15
|USD
|США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса
|20:20
|EUR
|Германия — Выступление представителя Бундесбанка Буркхарда Бальца
|23:30
|USD
|США — Недельные запасы сырой нефти по данным Американского института нефти (API)
|4,127 млн барр
|Когда
|Где и что
|Предыдущее значение
|Факт.
|9:00
|RUB
|Индекс деловой активности в секторе услуг (сентябрь)
|49,3
|RUB
|Селигдар — СД (о размещении дополнительных ао путем конвертации в них ап)
|RUB
|Банк Санкт-Петербург — последний день приема заявок на выкуп акций у акционеров /06.09.2021 — 05.10.2021/
|цена выкупа: 75 руб за ао
https://1prime.ru/Financial_market/20211004/834872909.html