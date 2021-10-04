МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Американские фондовые индексы в понедельник снижаются на общем негативном фоне, свидетельствуют данные торгов. ОПЕК+ сохранил текущие параметры сделки

По состоянию на 17.05 мск промышленный индекс Dow Jones (DJIA) снижался на 0,03% — до 34314,77 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ — на 1,4%, до 14363 пунктов, индекс широкого рынка S&P 500 — на 0,59%, до 4333,4 пункта.

В начале недели на рынке преобладают осторожные настроения на фоне ряда факторов, в частности инвесторы продолжают следить за ситуацией с китайским Evergrande, который находится на грани дефолта. А в понедельник стало известно, что торговля акциями девелопера была приостановлена.

Также трейдеры по-прежнему оценивают возможные следующие шаги мировых центральных банков в сложившейся экономической ситуации.

"Глобальная нехватка чипов и энергии становится хуже, инфляция ускоряется, восстановление может замедлиться, и мировые центробанки оказываются в затруднительном положении. Лучшее, что они могут сделать, — это либо не делать ничего, либо ужесточить монетарную политику, чтобы не потерять контроль над экономикой", — прокомментировала аналитик Swissquote Ипек Озкардеская (Ipek Ozkardeskaya).

Кроме того, дополнительное давление на индексы оказывает рост доходности гособлигаций США. Доходность десятилетних US Treasuries увеличивается до 1,505% с уровня предыдущего закрытия в 1,467%.