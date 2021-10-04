МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Российский рынок акций значительно растет, индекс Мосбиржи вновь обновил уровень исторического максимума на фоне заметного роста большинства компаний нефтегазового и банковского секторов, следует из данных торгов.

Рублевый индекс Мосбиржи к 17.04 мск рос на 0,77%, до 4118,27 пункта (уже поднимался до нового исторического максимума – 4131,39 пункта), долларовый индекс РТС — на 0,95%, до 1788,36 пункта. Кроме нефти всё против укрепления рубля

Курс доллара расчетами "завтра" снижался на 20 копеек, до 72,53 рубля, курс евро рос на 9 копеек, до 84,38 рубля.

Декабрьский фьючерс на нефть марки Brent дорожает на 2,88% — до 81,56 доллара за баррель.

ЛИДЕРЫ РОСТА И ПАДЕНИЯ

Большинство бумаг нефтегазового сектора заметно растут на фоне повышения стоимости нефти и газа на мировом рынке. Цена нефти Brent превысила $81 за баррель

Цена акций "Газпрома" днем обновила исторический максимум, поднявшись выше 369,5 рубля впервые с апреля 2008 года. Текущему моменту акции "Газпрома" растут на 1,43% — до 368,43 рубля, при этом в ходе торгов понедельника котировки поднимались до 369,9 рубля.

"Сегодня стоимость котировок акций "Газпрома" обновила рекорд в рублях и скорее всего она останется на высоких уровнях в ближайшие полгода. По прогнозам ОПЕК, цены на газ будут высокими как минимум до конца первого квартала 2022 года. С начала августа котировки "Газпрома" пребывают в "зоне быков" на дневном графике и сильная поддержка находится в диапазоне 340-342 рубля", — говорит Андрей Верников из "Универ Капитала".

"Теоретически можно развернуть игру на понижение при пробитии этого уровня вниз, но с практической точки зрения этого делать не стоит", — рекомендует он.

Акции "Газпром нефти" также обновили уровень исторического максимума, поднявшись до 497,95 рубля.

Акции "Лукойла" растут на 1,48%, "Новатэка" — на 1,18%, обыкновенные акции "Сургутнефтегаза" — на 0,92%. Также растут бумаги "Башнефти" (обыкновенные акции – на 0,75%, префы – на 1,42%) и бумаги "Татнефти" (обыкновенные акции – на 1,6%, префы – на 1,25%).

В то же время снижаются акции "Роснефти" — на 1,81%, префы "Транснефти" — на 0,59% и префы "Сургутнефтегаза" — на 0,23%. ОПЕК+ сохранил текущие параметры сделки

В лидерах роста также бумаги Сбербанка (префы поднимаются на 1,49%, обыкновенные акции – на 2,54%), акции ВТБ (1,12%) и TCS Group Holding, в которую входит "Тинькофф банк" (1,88%).

Без новостей сильно растут бумаги "Мечела" (префы поднимаются на 6,04%, обыкновенные акции – на 3,87%).

В лидерах снижения – акции "М.Видео" (-4,7%), НЛМК (-4,34%), ММК (-4,16%), "Северстали" (-4,03%), ГК "ПИК" (-3,47%), а также акции АФК "Система" (-2,89%), "Яндекса" (-2,6%), "Русала" (-2,1%) и "Норникеля" (-1,99%).

ПРОГНОЗЫ

В случае существенных продаж в США или разворота цен на нефть российский рынок, впрочем, может оказаться под нисходящим давлением до конца дня, не исключает Елена Кожухова из "Велес Капитала".

"Инвесторы не уверены в перспективах рынков развивающихся стран. Мы ожидаем, что Россия и дальше будет опережать другие развивающиеся рынки, но полностью отделиться от этой группы будет трудно",- считают аналитики BCS Global Markets.