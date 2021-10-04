МОСКВА, 4 окт — ПРАЙМ. Курс доллара в понедельник вечером усиливает коррекционное снижение к евро после активного роста прошлой недели, свидетельствуют данные торгов. Цена газа в Европе начала падать на новостях по "Северному потоку-2"

По состоянию на 18.16 мск курс евро к доллару рос до 1,1621 доллара за евро с уровня предыдущего закрытия в 1,1594 доллара, днем показатель находился на уровне в 1,1609 доллара. Курс доллара к иене снижался до 110,96 иены за доллар с уровня предыдущего закрытия в 111,05 иены. А индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) уменьшался на 0,27%, до 93,78 пункта.

Доллар дешевеет к мировым валютам после того как по итогам прошлой недели курс евро к доллару снизился чуть более чем на 1%, курс доллара к иене – вырос на 0,3%, а индекс доллара увеличился на 0,8%.

Аналитики отмечают, что курс доллара по-прежнему остается в выгодном положении на фоне возможного скорого ужесточения политики Федеральной резервной системы (ФРС) США и постепенного снижения темпов восстановления мировой экономики.

"ФРС дала четкий сигнал о том, что объявит "в скором времени" о сокращении объема выкупа активов, что, вероятнее всего, произойдет на следующем заседании 3 ноября", — приводит газета Wall Street Journal слова валютного аналитика MUFG Ли Хардмана (Lee Hardman).

На текущей неделе будет опубликован ряд статистик по США, в том числе данные по безработице. Аналитики полагают, что уровень безработицы в стране в сентябре снизился до 5,1% с 5,2% в августе, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 488 тысяч после роста на 235 тысяч.